В Харцызске российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей, есть жертвы — разведка

Командование 1 АК принимает меры по сокрытию факта обстрела.

Боевик на Донбассе, иллюстрация facebook.com/odalug

На Донбассе продолжаются бесчинства и противоправные действия военнослужащих российских оккупационных войск в отношении гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом идет речь в сводке Главного управления разведки Минобороны, опубликованной в Facebook.

Сообщается, что 7 января военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ во время празднования новогодних праздников совершили обстрел гражданских домов в городе Харцызск.

"Командование 1 АК принимает меры по сокрытию факта обстрела и количества жертв среди местного населения", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зреют бунты против российских оккупантов.