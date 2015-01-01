В Харцызске российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей, есть жертвы — разведка

Командование 1 АК принимает меры по сокрытию факта обстрела.
Об этом идет речь в сводке Главного управления разведки Минобороны, опубликованной в Facebook.
Сообщается, что 7 января военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ во время празднования новогодних праздников совершили обстрел гражданских домов в городе Харцызск.
"Командование 1 АК принимает меры по сокрытию факта обстрела и количества жертв среди местного населения", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зреют бунты против российских оккупантов.