В Харькове "антимайдановец" поучаствовал в "отжиме" квартиры и перестрелке - СМИ

Инцидент произошел в центре города, на улице Чайковского.

Место перестрелки Полиция Харькова , на улице Чайковского во вторник, 10 апреля, произошла массовая драка со стрельбой.

Конфликт начался утром, когда люди, назвавшиеся "представителями собственника", пришли выселять горожанку Наталью из квартиры, принадлежавшей ее бывшему мужу. Он начали с выламывания двери, сообщает портал "057".

После развода мужчина продал жилье продал, а женщина не была в нем прописана в квартире.

Пострадавший 057.ua

Затем "представители собственника" применили огнестрельное оружие и ранили двоих человек – мужчину и женщину. "Стреляли двое человек из пистолетов, ранили знакомого в руку, после чего они сразу же убежали. Их было человек 30. Все в спортивных костюмах", – заявила Наталья.

По данным местных журналистов, раненым мужчиной является Артур Марабян (один из основателей клуба рукопашного боя "Оплот" и бывший лидер местных "титушек" времен Евромайдана).

"Марабян приехал туда "отжимать" квартиру и представился бойцом "Азова". Об этой ситуации узнали наши бойцы от источников. Мы приехали на место, завязалась словесная перепалка. Она переросла в более серьезный конфликт. Мы ни в кого не стреляли. На данный момент задержаны 7 человек из Нацкорпуса", – заявил активист партии "Национальный корпус" Константин.

"В результате происшествия два человека доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи. У 33-летнего мужчины медики констатировали ранения верхних и нижних конечностей, 48-летний мужчина получил ушибы и раны лица", – сообщили представители полиции.

По их словам, по факту инцидента открыто уголовное производство (часть 4 статьи 296 ("Хулиганство") УК Украины). Правоохранители устанавливают остальные обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове самодельной бомбой подорвали банкомат и забрали деньги.