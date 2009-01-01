В Харькове два авто сбили женщину и скрылись — СМИ

Авария якобы произошла вчера на Московском проспекте.

ДТП, иллюстрация фото: sai.gov.ua

В ночь на понедельник, 7 августа, в Харькове на Московском проспекте женщину, а потом микроавтобус, обе машины скрылись с места аварии.

Об этом пишет "Городской Дозор", ссылаясь на слова очевидцев ДТП.

Издание уточнило, что принимаются меры по установлению личности погибшей и водителей-беглецов.

"… 7 августа в 2:13 в районе супермаркета, расположенного на проспекте Московском, было обнаружено тело неизвестной женщины в возрасте около 35 лет", — говорится в статье.

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева на проспекте Ватутина под колеса авто попал водитель троллейбуса, пострадавший скончался от полученных травм. Узнать больше об инциденте можно здесь.