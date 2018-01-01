В Харькове микроавтобус убил 7-летнюю девочку

Смертельная авария в областном центре произошла вчера вечером.

В Харькове микроавтобус наехал на 7-летнюю девочку, пострадавшая умерла фото: sai.gov.ua

В воскресенье вечером, 17 июня, в Харькове водитель на микроавтобусе наехал на 7-летнюю девочку, пострадавшая умерла от полученных телесных повреждений.

Смертельная авария произошла в 17:36 на улице Драгомировской, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

"Установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девушку", — отметили в ведомстве.

По его данным, решается вопрос об открытии производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

В Харькове микроавтобус наехал на 7-летнюю девочку, пострадавшая умерла hk.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Безлюдовка Харьковской области водитель автомобиля ВАЗ въехал в колонну велосипедистов, погибла женщина и пострадали трое подростков. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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