В Харькове мужчина с ножом напал на девочку

Злоумышленник уже задержан, отметили в полиции.

Правоохранители уже задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу Открытые источники

В Харькове в подъезде одного из домов мужчина с ножом напал на 11-летнюю девочку и отобрал у нее мобильный телефон, злоумышленник уже задержан.

Нападавшим оказался 30-летний житель областного центра, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

"В Индустриальный отдел полиции обратилась 37-летняя жительница района, которая рассказала, что в подъезде жилого дома на ее 11-летнюю дочь напал незнакомец и ограбил", — отметили в ведомстве.

По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 187 (грабеж) Уголовного кодекса.

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