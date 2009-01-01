В Харькове мужчина задушил жену и дочь, а потом покончил с собой — СМИ

Убийства якобы произошли в одной из квартир по ул. Залесской, 5.
Об этом сообщает Городской Дозор, ссылаясь на данные собственных источников.
В то же время издание уточнило, что убийства произошли по ул. Залесской, 5.
"Мужчина задушил 30-летнюю жену и 4-летнюю дочь, после чего сел в машину и уехал", — отметили журналисты.
Копы нашли разыскиваемое авто возле элеватора в районе ЮЖД. При осмотре территории был найден труп подозреваемого — 27-летнего мужчины. Тот совершил самоубийство, спрыгнув с большой высоты, поставив перед этим свое траурное фото и венок.
Ранее стало известно, что в Соломенском районе Киева убили местного жителя, мужчина умер в результате многочисленных ножевых ранений. Узнать больше о случившемся можно здесь.
Фото: dozor.kharkov.ua