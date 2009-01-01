В Харькове наркоман из окна бросил сигнальную ракету и угрожал взорвать дом

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1 / 3 В Харькове наркоман из окна бросил сигнальную ракету (hk.npu.gov.ua)

В квартире были обнаружены шприцы с неустановленной жидкостью бурого цвета, килограмм семян мака, бутылки с ацетоном.

В Харькове наркоман из окна бросил сигнальную ракету hk.npu.gov.ua

В Харькове полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать многоэтажку, а также запустил из окна сигнальную ракету.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Установлено, что перед метанием ракета была приведена в действие. Мужчина, который ее бросил, по словам его жены, злоупотребляет спиртными напитками и наркотиками. Полиция на месте происшествия установила, что дебошир забаррикадировался в квартире и открыл газ, при этом угрожая взорвать строение.

В квартире были обнаружены шприцы с неустановленной жидкостью бурого цвета, килограмм семян мака, бутылки с ацетоном. Возле дома был обнаружен корпус ракеты и обугленные металлические элементы.

Событие квалифицировано как хулиганство (ч. 4 ст. 196 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове парень устроил стрельбу с балкона в центре города.

Фото: hk.npu.gov.ua.

Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області.