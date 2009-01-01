В Харькове покончила с собой студентка из Киева

Погибшей было 17 лет, она училась в харьковском техникуме.
Об этом говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.
В ведомстве уточнили, что самоубийство произошло на ул. Искринской, о нем правоохранителям рассказали медики скорой помощи.
"Полицейские выяснили, что умершая является жительницей города Киев,... училась в харьковском техникуме. Устанавливаются обстоятельства, которые побудили молодую девушку на такой поступок", — отмечается в сообщении.
Напомним, 17 сентября в Саксаганском районе Кривого Рога Днепропетровской области в жилом доме из окна четвертого этажа выпал мальчик, которому был год и месяц, ребенок разбился насмерть.