В Харькове пьяные пассажиры авто избили полицейских, им грозит до 14 лет тюрьмы

За нападение на патрульных, задержанным пассажирам авто грозит до 14 лет тюрьмы.

facebook.com/police.gov.ua/ В Харькове патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель. Пассажиры авто возмутились действиями полиции и ссора превратилась в драку, в результате которой два полицейских были травмированы.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова в Facebook, 14 августа около часа ночи на Белгородском шоссе за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Hyundai Accent, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.

В салоне транспортного средства также находились двое пассажиров, которых сильно возмутила остановка авто и составление в отношении водителя административного протокола. Как отмечается, пассажиры также имели признаки опьянения.

Выйдя из машины, они устроили ссору с правоохранителями, которая переросла в драку, в результате которой двое патрульных получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Нападавшим грозит лишение свободы на срок до 14 лет.

Напомним, в Кривом Роге одного из заместителей руководителя отдела полиции задержали за пьяный дебош возле кафе.