В Харькове руководство завода погорело на взятке в 1,5 миллиона, опубликованы фото

Заместителя директора и начальника отдела завода задержали во время получения взятки.

В Харькове руководство завода погорело на взятке npu.gov.ua

В Харькове руководство одного из заводов задержали за вымогательство 1,5 млн грн. взятки.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Сообщается, что в милицию обратился директор коммерческой структуры. Он рассказал, что заместитель директора завода и руководитель отдела требуют 1,5 млн грн взятки.

Правоохранители установили, что между коммерческой структурой и заводом был заключен договор поставки электрооборудования. В свою очередь у директора этого общества были договорные обязательства перед другим предприятием, которому они должны поставить продукцию указанного завода с установленным соглашением срока. В случае просрочки сроков будут начисляться штрафные санкции.

"Зная об этих договорных отношениях, должностные лица завода потребовали от директора общества 1,5 млн грн. Если руководитель коммерческой структуры не согласится на их предложение, последние отказываются выполнять поставку оборудования. Как следствие — огромные штрафные санкции", — говорится в сообщении.

Сегодня, 28 февраля, заместителя директора и начальника отдела завода задержали во время получения взятки — около 1 млн грн в эквиваленте национальной валюты.

На данный момент в служебных кабинетах должностных лиц проводятся обыски. Правоохранители проверяют причастность других работников завода к уголовным преступлениям.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, во Львове задержали банду полицейских-рэкетиров.

Фото: npu.gov.ua.