В Харькове самодельной бомбой подорвали банкомат и забрали деньги: фото, видео

Взрыв прогремел прошлой ночью, правоохранители ищут злоумышленников.
Специалисты взрывотехнического управления местной полиции выяснили, что для подрыва было использовано самодельное взрывное устройство, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.
"… около 03:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в магазине, расположенном на улице Астрономической", — отметили в ведомстве.
Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено внутрь банкомата через лоток выдачи денег. Неизвестные перед подрывом закрасили камеры видеофиксации банкомата, сумма, которую они забрали, устанавливается.
Напомним, в ноябре 2017 года в Харьковской области злоумышленники подорвали с помощью самодельной взрывчатки и ограбили банкомат национализированного "ПриватБанка". Узнать больше о преступлении можно здесь.