В Харькове самодельной бомбой подорвали банкомат и забрали деньги: фото, видео

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1 / 5 В Харькове с помощью самодельного взрывного устройства подорвали банкомат (facebook.com/police.kharkov)

Взрыв прогремел прошлой ночью, правоохранители ищут злоумышленников.

В Харькове с помощью самодельного взрывного устройства подорвали банкомат facebook.com/police.kharkov

В ночь на вторник, 3 апреля, в Киевском районе Харькова неизвестные подорвали банкомат и забрали деньги , никто не пострадал, злоумышленников разыскивают правоохранители.

Специалисты взрывотехнического управления местной полиции выяснили, что для подрыва было использовано самодельное взрывное устройство, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

"… около 03:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в магазине, расположенном на улице Астрономической", — отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено внутрь банкомата через лоток выдачи денег. Неизвестные перед подрывом закрасили камеры видеофиксации банкомата, сумма, которую они забрали, устанавливается.

Напомним, в ноябре 2017 года в Харьковской области злоумышленники подорвали с помощью самодельной взрывчатки и ограбили банкомат национализированного "ПриватБанка". Узнать больше о преступлении можно здесь.