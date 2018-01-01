В Харькове задержали дилера, продававшего наркотики через патрульных полицейских: фото

По информации следователей прокуратуры, официально мужчина числился безработным.

Следователи прокуратуры Харьковской области, проведя совместную операцию с сотрудниками управления СБУ по региону, сумели разоблачить сеть незаконной продажи наркотических и психотропных веществ работникам полиции.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба надзорного ведомства.

"В своей квартире безработный житель Харькова изготавливал и фасовал психотропные вещества, амфетамин и марихуану. Готовый "товар" наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывших работников правоохранительных органов", – заявил начальник управления прокуратуры Иван Тарасов.

По его словам, во время обысков по месту жительства организатора сети и ее активных членов были изъяты партии амфетамина, каннабиса, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.

Открыто уголовное производство. Расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за наркоторговлю и махинации с паспортами были задержаны сразу несколько чиновников Миграционной службы.