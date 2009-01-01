В Херсоне растреляли автомобиль, ранены два человека

С целью задержания злоумышленников в Херсоне был введен оперативный план "Перехват".

В Херсоне расстреляли автомобиль, два человек госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, стрельба произошла вчера после обеда в Северном микрорайоне по ул. Вишневая.

На месте происшествия полицейские установили, что группа лиц обстреляла машину, в которой находилось двое людей, и убежала на автомобиле "Дэу Ланос".

С целью задержания злоумышленников на территории города был введен оперативный план "Перехват".

Сейчас пострадавших прооперировали, как утверждают медики, угрозы их жизни нет.

По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" через ст.15 Уголовного кодекса Украины "Покушение на преступление". Проводятся первоочередные следственные действия.



Полиция призывает граждан, которые могут предоставить полезную информацию относительно обстоятельств совершения преступления и лиц злоумышленников, срочно обратиться в отделение.

Напомним, за последнюю неделю в Одесской области стреляли в заместителя председателя местного облсовета, а в Черкасской области расстреляли депутата горсовета.