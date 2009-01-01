В Херсоне задержан чиновник горсовета: передавал взятки "шишке" из Нацполиции

Злоумышленник хотел отдать правоохранителю более 12 тыс. долларов.

Место происшествия kherson.gp.gov.ua

В Херсоне директора одного из департаментов городского совета задержалиначальнику управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Нацполиции.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Херсонщины.

В ведомстве уточнили, что неправомерная выгода "предназначалась для беспрепятственной реализации преступной схемы по хищению бюджетных средств".

"Чиновника задержали во время передачи второй части взятки в размере тысячи долларов (первая часть составляла 2 тыс. долларов. Общая сумма взятки должна была составить более 12 тыс. долларов…", — отмечается в сообщении.

Начато производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса.

Неправомерная выгода kherson.gp.gov.ua

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали руководителей госпредприятия "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" при получении 10 тыс. долларов взятки.

Фото: kherson.gp.gov.ua