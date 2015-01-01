В Хмельницком копы застрелили неадекватного мужчину, ранившего трех человек

Злоумышленник напал на правоохранителей, отметили в Нацполиции.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.
В ведомстве уточнили, что злоумышленника пытались поймать полицейские, тот напал на них, поэтому получил пулю в ногу и умер в карете скорой помощи.
"Человек, который вел себя неадекватно и агрессивно, сначала ранил медсестру Хмельницкого областного психоневрологического диспансера, после чего, убегая, напал еще на двух прохожих", — отметили в пресс-службе.
Потом свидетель происшествия остановил патрульное авто и указал, что нападавший побежал в направлении перекрестка ул. Каменецкой и Тернопольской. Догоняя правонарушителя, полицейские осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух.
"Однако тот не остановился и попытался ранить полицейских. Правоохранители вынуждены были стрелять на поражение и ранили мужчину в ногу. Но и после этого он продолжал вести себя неадекватно и пытался нападать на окружающих", — добавили в Нацполиции.
Раненый скончался в карете скорой помощи во время транспортировки в больницу. Как выяснилось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.
По факту случившегося начато производство по статьям 115 (покушение на убийство) и 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в одном из домов Овидиополя Одесской области произошел пожар, в постройке нашли два обезглавленных трупа. В соверешии преступления подозревают 31-летнего мужчину. В Нацполиции заявили, что он планировал грузовиком наехать на толпу людей.
Фото: hm.npu.gov.ua