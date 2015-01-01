В Хмельницком копы застрелили неадекватного мужчину, ранившего трех человек

Злоумышленник напал на правоохранителей, отметили в Нацполиции.

Предмет, который был у злоумышленника hm.npu.gov.ua

В Хмельницком, острым предметом ранил медсестру местного областного психоневрологического диспансера и еще двух человек.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника пытались поймать полицейские, тот напал на них, поэтому получил пулю в ногу и умер в карете скорой помощи.

"Человек, который вел себя неадекватно и агрессивно, сначала ранил медсестру Хмельницкого областного психоневрологического диспансера, после чего, убегая, напал еще на двух прохожих", — отметили в пресс-службе.

Потом свидетель происшествия остановил патрульное авто и указал, что нападавший побежал в направлении перекрестка ул. Каменецкой и Тернопольской. Догоняя правонарушителя, полицейские осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух.

"Однако тот не остановился и попытался ранить полицейских. Правоохранители вынуждены были стрелять на поражение и ранили мужчину в ногу. Но и после этого он продолжал вести себя неадекватно и пытался нападать на окружающих", — добавили в Нацполиции.

Раненый скончался в карете скорой помощи во время транспортировки в больницу. Как выяснилось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

Место происшествия hm.npu.gov.ua

По факту случившегося начато производство по статьям 115 (покушение на убийство) и 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в одном из домов Овидиополя Одесской области произошел пожар, в постройке нашли два обезглавленных трупа. В соверешии преступления подозревают 31-летнего мужчину. В Нацполиции заявили, что он планировал грузовиком наехать на толпу людей.

Фото: hm.npu.gov.ua