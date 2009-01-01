В Хмельницкой области накрыли банду рэкетиров, опубликованы фото

В состав группировки входило четверо злоумышленников.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
В состав группировки входило четверо злоумышленников: криминальный авторитет с Кавказа, двое ранее судимых за ограбление и работник полиции. Оперативники спецслужбы задокументировали восемь эпизодов их преступной деятельности.
Рэкетиров задержали в одном из кафе города Славута во время "выбивания" 1 тысячи долларов из местного предпринимателя.
Напомним, ранее в Одессе спецназ полиции накрыл банду наркодельцов.
Фото: СБУ.