В Хмельницкой области накрыли банду рэкетиров, опубликованы фото

В состав группировки входило четверо злоумышленников.

В Хмельницком накрыли банду рэкетиров Пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины совместно прокуратурой и внутренней безопасностью полиции, прекратила в Хмельницкой области деятельность банды рэкетиров, которые на протяжении длительного времени угрозами вымогали у людей деньги по надуманным долговыми обязательствами.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

В состав группировки входило четверо злоумышленников: криминальный авторитет с Кавказа, двое ранее судимых за ограбление и работник полиции. Оперативники спецслужбы задокументировали восемь эпизодов их преступной деятельности.

Рэкетиров задержали в одном из кафе города Славута во время "выбивания" 1 тысячи долларов из местного предпринимателя.

Напомним, ранее в Одессе спецназ полиции накрыл банду наркодельцов.

Фото: СБУ.