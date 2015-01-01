В Хмельницкой области джип слетел с трассы, протаранил дерево и сгорел, есть погибшие

Девушку от мощного удара выбросило из авто, а молодой мужчина сгорел вместе с машиной.

В Хмельницкой области Range Rover слетел с трассы hm.npu.gov.ua

Недалеко от села Погорельцы Хмельницкой области в результате ДТП погибли 26-летний парень и 20-летняя девушка.

Об этом идет речь в сообщении сектора коммуникации полиции Хмельницкой области.

Сообщается, что автомобиль слетел в кювет, столкнулся с деревом и загорелся, в результате чего погибли два человека.

Девушку от мощного удара выбросило из авто, а молодой мужчина сгорел вместе с машиной.

По предварительным данным, пара молодых людей в два часа ночи 8 января выехали от родственников, где праздновали Рождество, но домой так и не добрались.

"Машина выгорела настолько сильно, что ее марку удалось установить лишь после привлечения специалистов криминалистической лаборатории. Это был внедорожник Range Rover", — отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине в ДТП погибли 6 человек.

Фото: hm.npu.gov.ua.