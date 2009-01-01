В Хмельницкой области разбился самолет, пилот в больнице, опубликованы фото

Пилот с многочисленными травмами был зажат изуродованными элементами конструкции самолета.

Пилот получил травмы ног. km.dsns.gov.ua

В Хмельницкой области вблизи с. Третельники Волочиского района во время проведения сельскохозяйственных работ разбился самолет.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области, 19 сентября в 11:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время проведения орошения сельскохозяйственных культур Хмельницкой области самолет-ороситель упал и разбился. Пилот с многочисленными травмами был зажат изуродованными элементами конструкции самолета.

"Немедленно на место происшествия прибыли спасатели Волочиского района, которые с помощью аварийно-спасательного оборудования осуществили деблокирование пилота и передали его медикам. Также сотрудники ГосЧС приняли меры по недопущению возгорания самолета", — отметили в сообщении.

Также добавляется, что пилот с травмами ног каретой скорой медицинской помощи доставлен в Волочискую центральную районную больницу.

Напомним, 29 августа, вблизи села Яблуница Ивано-Франковской области спасатели обнаружили в труднодоступном месте обломки воздушного судна и тело мужчины.

фото: km.dsns.gov.ua