В России женщина убила мужа и удобрила его останками кабачки

Хозяйственная женщина расчленила труп супруга инструментами из его гаража.

Иллюстративное фото dpchas.com.ua

В селе Старое Сляково (Агрызский район, Республика Татарстан) произошло зверское убийство 33-летнего мужчины.

Как сообщает портал "ПроКазань", по подозрению в совершении преступления была задержана его 32-летняя супруга. Согласно предварительной версии событий, супруги однажды вечером серьезно поссорились. Дело кончилось тем, что жена зарезала мужа кухонным ножом.

Для того, что скрыть преступление, женщина постепенно разрубила труп на куски с помощью столярных инструментов из гаража супруга. Куски человеческого мяса она зарыла на огороде — между грядками с кабачками. На следующий день после убийства сельчанка, как ни в чем не бывало, заявила в полицию об исчезновении мужа.

Его безрезультатные поиски правоохранители вели около месяца, пока не решили устроить обыск на огороде возле дома супругов.

Женщина сейчас находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России мужчина случайно откопал кости экс-супруга своей сожительницы.

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