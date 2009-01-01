В Иловайске боевик "ДНР" пытался ограбить дом, пырнул ножом владельца — разведка

Российское командование противника пытается не допустить огласки инцидента, отметил Лысенко.
Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки.
По его словам, российское командование пытается скрыть принадлежность злоумышленника к оккупационным войскам РФ и не допустить огласки преступления.
Ранее Андрей Лысенков говорил, что в подконтрольной боевикам Макеевке Донецкой области пьяный сотрудник так называемого МВД террористической "ДНР" на авто устроил аварию, погибли два человека.
Видео: Ukraine Crisis Media Center