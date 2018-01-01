В "Интер" бросили "коктейль Молотова"

Нацкорпус предупредил, что "это только начало".

"Интер" в очередной раз пытались поджечь. Фото: Илья Миргородченко/Вести

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской в здание, где располагается администрация телеканала "Интер", бросили "коктейль Молотова".

На акцию против концерта телеканала "Интер" к 9 Мая под зданием собрались представители всеукраинской общественно-политической организации "Свободные люди", сообщает корреспондент "Громадського".

Впрочем, пожара удалось избежать. По состоянию на 22:00 на улице все спокойно, участники акции разошлись.

В то же время в заявлении Нацкорпуса в Facebook отмечается: "Это только начало! Следующий стикер прилетит руководству канала в лоб. Так будет понятнее?"

"Поскольку Интер просто… сжечь нельзя (а жаль), то Нацкорпус просто предлагает им стать "более патриотичными", – сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса.

Читайте наши новости в Facebook