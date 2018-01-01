В Испании отец насиловал дочь с подругами для "изгнания злых духов"

Жутчайший случай сексуального насилия произошел в Каталонии, неподалеку от Барселоны.

В Испании мужчину обвиняют в сексуальном насилии против собственной дочери-подростка и двух ее подружек – якобы ради "изгнания злых духов".

Соответствующее сообщение опубликовал портал BBC News.Согласно обнародованным данным, мужчина, которого зовут Хавьер, неоднократно принуждал 15-летнюю дочурку и ее приятельниц вступать с собой в сексуальную связь в доме, расположенном в Баш-Льобрегат близ Барселоны. По данным правоохранителей, супруга была с ним заодно, во время изнасилований находилась неподалеку, а после якобы спрашивала девочек, как прошло "изгнание беса".

Обвиняемый на допросах утверждает, что является членом некоего "Ордена Одина". Там от него требовали совершить изнасилования, грозя в случае отказа "сильными проклятиями".

Испанская прокуратура просит для Харьева 45-летнее тюремное заключение, а для его жены − девятилетнее. Судебные разбирательства по данному делу стартуют в Барселоне 17 мая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Аргентине дочь родила восьмерых детей от насильника-отца.

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