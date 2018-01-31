В Италии нашли мертвой молодую украинку, фото

В Украине у женщины остались девятилетний сын и двухлетняя дочь.

Оксана Яцкив. facebook.com/groups

В Италии на рельсах нашли мертвой 30-летнюю украинку Оксану Яцкив из Тернопольщины.

Об этом сообщили в группе "Українці в Італії (об'єднуємось в єдину групу!)" в Facebook.

Как отмечается, тело женщины было найдено еще в январе в Неаполе.

Также отмечается, что у погибшей осталось двое маленьких детей, а ее родные не имеют достаточно средств на транспортировку тела в Украину.

"Украинцы, кто как не мы? 31.01.2018 в Неаполе было найдено тело Оксаны Яцкив. Семья мepтвои девушки просит помощи у всех вас чтобы отправить тело в Украину, где двое маленьких детей хотят увидеть последний раз маму. Украинцы, давайте объединимся в это трудное время для семьи! Помогите", — сообщила пользователь под ником Ines Inna.

Кроме того, родственник погибшей уточнил, что у нее остались девятилетний сын и двухлетняя дочь.

Прокуратурой Италии по факту обнаружения тела было открыто уголовное дело.

Напомним, в декабре 2017 года в Италии с многочисленными синяками и царапинами нашли тело украинки — переводчицы из Киева Софии Мельник.