В кафе Днепра мужчина, выпив рюмку водки, подорвал себя гранатой

Инцидент случился сегодня днем в Самарском районе города.

Последствия взрыва dp.npu.gov.ua

В понедельник днем, 13 февраля, в Самарском районе Днепра мужчина в кафе

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился по ул. Молодогвардейской около 11 часов.

По словам свидетелей, 43-летний местный житель зашел в заведение, заказал рюмку водки, выпил ее и ушел.

"Взрыв прогремел на выходе из кафе… эксперты-взрывотехники выяснили, что взорвалась граната Ф-1. Никто из посетителей и сотрудников не пострадал", — отметили в пресс-службе.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина хотел покончить жизнь самоубийством.

Место происшествия dp.npu.gov.ua

Сведения по факту случившегося внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой — самоубийство).

Ранее сообщалось, что под Ровно в кафе взорвали гранату, тогда пострадали шесть человек. Возможно, боеприпас применил бывший участник АТО. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Фото: dp.npu.gov.ua