В кафе Винницы произошла драка со стрельбой, мужчины не поделили девушку

В результате конфликта пострадали два человека, которых доставили в хирургическое отделение горбольницы.

В Виннице в кафе произошла драка со стрельбой. В результате конфликта пострадали два человека, которых доставили в хирургическое отделение городской больницы.

Как сообщает пресс-служба полиции области, заявления о происшествии поступили сразу от двух винничан. Очевидцы рассказали, что вместе с компанией друзей отдыхали в одном из развлекательных заведений города. У них возник конфликт с другим посетителем заведения и в ходе выяснения отношений мужчина вытащил пистолет и начал в них стрелять.

"Предварительно работники полиции установили, что конфликт между отдыхающими произошел из-за девушки. Она отказалась танцевать с одним из мужчин из компании пострадавших и попросила своего парня защитить ее. В ходе выяснения отношений между мужчинами началась драка, во время которой парень девушки применил пистолет и, совершив около 5 выстрелов, скрылся с места происшествия на такси", — рассказали в пресс-службе полиции.

Стрелка задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Винницы. Как выяснилось, мужчина стрелял из газового пистолета, переделанного под стрельбу резиновыми пулями. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Причины и обстоятельства инцидента выяснит следствие.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство), наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, 3 марта в Виннице сожгли автомобиль Ford Focus депутата горсовета от фракции "Свобода" Дмитрия Уманца.