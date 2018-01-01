В Киеве авто дипломатов России попало в ДТП, водитель сбежал — СМИ

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1 / 6 В Киеве на Подоле произошла авария с участием авто дипломатов РФ (facebook.com/KyivOperativ)

Авария случилась прошлой ночью на Подоле.

В Киеве на Подоле произошла авария с участием авто дипломатов РФ фото: sai.gov.ua

В ночь на воскресенье, 1 апреля, в Подольском районе Киеве автомобиль Volkswagen дипломатов Российской Федерации попал в аварию.

Водитель врезался в припаркованную машину такси KIA и изрядно повредил ее, сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook ссылаясь на данные свидетелей.

По их словам, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а у водителя были признаки опьянения, он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.

"Около 00:30 на Нижнем Вале, 17/8 случилась авария. Участниками аварии стали: 1. Автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen, н.з. (номерной знак — Ред.) D001067. 2. Припаркованный автомобиль такси KIA, н.з. AA3466EE", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в Днепровском районе Киева пьяный водитель на автомобиле Hyundai Getz влетел в машину Skoda Octavia Полиции охраны столицы, правоохранители попали в реанимацию.