В Киеве горел и взорвался джип, владельцу посекло ноги осколками

Инцидент произошел сегодня рано утром в Святошинском районе столицы.

В Киеве взорвался джип, пострадал его владелец kiev.informator.ua

В пятницу, 30 марта, рано утром в Святошинском районе Киева горел и взорвался внедорожник Range Rover, владельцу машины посекло ноги осколками, его госпитализировали.

Инцидент произошел во дворе дома на ул. Якуба Коласа, 17, по словам пожарных, авто полностью было облито горючей смесью, возгорание ликвидировали до их прибытия, пишет "Информатор".

"Жена владельца Range Rover не спала и увидела, что горит машина. Мужчина выбежал тушить автомобиль. Он заливал автомобиль водой и засыпал огонь снегом. В этот момент произошел взрыв. Хозяину машины посекло ноги осколками", — отметило издание.

Осколки также повредили припаркованные рядом авто, во дворе на асфальте осталась большая лужа крови. Вблизи места пожара разбросаны осколки взрывного устройства и рычаг гранаты.

На этих выходных пострадавший планировал продать машину и снял ее с регистрации. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативной группы, пожарные и сотрудники скорой помощи. Причину и виновника случившегося установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева в подъезде одного из многоэтажных жилых домов произошел взрыв, информация о пострадавших устанавливалась. Узнать больше об инциденте можно здесь.