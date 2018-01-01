В Киеве карманники "облапошили" на тысячи долларов главу офиса Совета Европы

Простой обед в столичном ресторане обошелся дипломату гораздо дороже, чем он ожидал.
Как сообщает портал "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД, инцидент случился во вторник, 19 июня.
Согласно имеющимся данным, Энберга "обжулили" карманники в ресторане-пекарне "Paul", расположенном в домае №6 по улице имени Городецкого.
Из сумки главы офиса Совета Европы в Украине они вытащили 3,4 тысячи долларов США.
Сейчас полиция осматривает озаписи с камер видеонаблюдения и активно ищет воров.
К слову сказать, Мортен Энберг ранее также успел "засветиться" в светской хронике благодаря романтическим отношениям с нардепом Светланой Залищук.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве обокрали жилье французского дипломата.
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