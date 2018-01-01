В Киеве маленький мальчик выпал из окна 12-го этажа

Инцидент произошел вчера в Святошинском районе столицы.

В Киеве ребенок, выпавший из окна, умер на месте происшествия

Во вторник, 29 мая, в Святошинском районе Киева в одном из домов из окна, расположенного на 12-м этаже, выпал 4-летний мальчик, он получил травмы, несовместимые с жизнью

Трагедия произошла по ул. Гната Юры — ребенок забралась на подоконник, оперся на москитную сетку, упал и умер на месте, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

"Сотрудники полиции установили, что мальчик воспитывался в нормальной, многодетной семье", — рассказала начальник отдела ювенальной превенции ведомства Оксана Поплавская.

По ее словам, на момент трагедии мать ребенка в соседней комнате одевала других детей. Полиция квалифицирует гибель мальчика, как несчастный случай.

Ранее в городе Бровары (находится под Киевом) в много этажном доме на седьмом этаже из окна выпал мальчик Ваня, которому даже не было двух лет, и погиб. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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