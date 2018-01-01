В Киеве мужчине оторвали ухо, но он этого не заметил

Правоохранители задержали подозреваемого.

Полиция арестовала мужчину, который оторвал собутыльнику ухо УНИАН

В Оболонском районе Киева во время чрезмерного распития спиртных напитков мужчина оторвал своему собутыльнику ухо.

"В Оболонское управление полиции от врачей поступило сообщение об оказании медицинской помощи 31-летнему мужчине, которого с повреждением уха госпитализировали с улицы Северной. По адресу направили следственно-оперативную группу, которая задокументировала происшествие", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, двое мужчин вместе распивали спиртные напитки на улице и между ними возникла ссора, которая закончилась дракой. В ходе потасовки один мужчина оторвал второму ухо.

"Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому отсутствие уха пострадавший заметил только тогда, когда приехал к знакомому, который и вызвал медиков", - отметили в полиции.

По факту правонарушения стражи порядка задержали 32-летнего киевлянина, которому инкриминируют умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести. Данная статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве водитель маршрутного такси из-за замечания избил битой винничанина. Пострадавший получил большое количество ушибов.

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