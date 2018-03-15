В Киеве на остановке мужчина швырнул в копов гранату - СМИ

Инцидент произошел в районе проспекта имени Маяковского.

В Деснянском районе столицы Украины на проспекте имени Владимира Маяковского на остановке общественного транспорта мужчина швырнул взрывное устройство в сотрудников полиции.

Об этом сообщает портал "Эспрессо". По предварительной версии событий, мужчина бросил в полицейских гранату. На данный момент остальные обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Из-за взрыва оказался поврежден патрульный автомобиль, торговый киоск и павильон на остановке. Информация о травмах работников полиции, полученных в результате инцидента, на данный момент отсутствует.

Напомним, ранее в центре Киева ресторан обстреляли из гранатомета.



