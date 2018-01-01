В Киеве на Печерске "муд*ки" у пункта полиции разбили мужчине голову и ограбили

Преступление совершено на бульваре Леси Украинки.

В среду утром, 21 марта, в Печерском районе Киева возле пункта полиции "муд*ки" мужчине разбили голову и ограбили пострадавшего.

Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки, правоохранители пришили сразу, написал глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков в Facebook.

"Выхожу со двора, а встает чувак с разбитой головой. Какие-то то муд*ки разбили голову и обокрали. Ждем скорую уже 30 минут!!! UPD (Обновлено — Ред.). Скорая приехала", — отметил автора.

Напомним, вечером 16 марта в Подольском районе Киеве в подъезде жилого дома мужчине выстрелили в голову, пострадавший умер в машине скорой помощи. Узнать больше о преступлении можно здесь.