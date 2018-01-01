В Киеве на переходе грузовик искалечил людей, видео с места ДТП

Авария произошла в Шевченковском районе столицы.

В Киеве грузовое авто искалечило двух пешеходов, пострадавших госпитализировали

В Шевченковском районе Киева грузовой автомобиль на пешеходном переходе искалечил двух людей.

Авария произошла на ул. Даниила Щербаковского, пострадавших срочно госпитализировали в критическом состоянии, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Жесть в Киеве на Щербаковского: грузовик искалечил двух пешеходов на переходе", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что вечером 31 мая в Киеве на проспекте Петра Григоренко автомобиль Volkswagen из кортежа президента Петра Порошенко на пешеходном переходе сбил ребенка на велосипеде. В полиции сообщили, что в ДТП попала машина копов, которая выполняла спецзадание.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram