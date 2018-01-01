В Киеве на Подоле застрелили мужчину: фото и видео с места происшествия

Преступление было совершено вчера вечером, пострадавший умер в скорой.

В центре Киева в подъезде дома убили мужчину

В пятницу вечером, 16 марта, в Подольском районе Киеве в подъезде жилого дома убили мужчину , пострадавший умер в машине скорой помощи.

Мужчине выстрелили в голову около 22:00 на ул. Туровская, 12, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"На месте много правоохранителей, СОГ (следственно-оперативная группа) и кинологи", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что 16 марта в Подольском районе Киева возле станции метро "Контрактовая площадь" убили парня — тело нашли у входа в заведение общественного питания. Позже появилась информация, что его ранили ножом в общепите.