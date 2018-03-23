В Киеве на Троещине мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку: фоторобот педофила

Злоумышленник напал на ребенка вчера в подъезде одного из домов.

В Киеве педофил изнасиловал девочку baku.ws

В пятницу, 23 марта, в Деснянском районе Киева на Троещине мужчина в подъезде одного из домов изнасиловал 10-летнюю девочку.

Педофил напал на ребенка по ул. Оноре де Бальзака, 88а, сообщило dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные полиции.

"Деснянским районным управлением полиции разыскивается мужчина, который 23.03.18 при помощи шокера в подъезде дома… совершил изнасилование несовершеннолетней девочки, 2007 г. р.", — отмечается в сообщении.

Фоторобот злоумышленника

В Киеве педофил изнасиловал девочку facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что в Николаеве трое несовершеннолетних переселенцев из Луганской области изнасиловали и убили мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации. Узнать больше о преступлении можно здесь.