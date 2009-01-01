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В Киеве на взятке поймали полковника ВСУ

Сегодня, 12:10

Злоумышленник находится под стражей, отметили в СБУ.

Киев,ВСУ,чиновник,полковник,взятка,СБУ
Место происшествия ssu.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали начальника одного из отделов Управления планирования радиационной, химической, биологической защиты ГУ оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины (является полковником) после получения взятки.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что чиновник требовал 3 тыс. долларов за согласование разрешения на проведение природно-восстановительных работ на территории воинской части, расположенной в столице.

"Работы должны были проводиться частным предприятием для улучшения экологической ситуации. Сотрудники спецслужбы задержали полковника… после получения всей суммы взятки", — отметил в СБУ.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия. Злоумышленник содержится под стражей и отстранен от должности.

Ранее стало известно, что в Луганской области правоохранители прекратили коррупционную деятельность начальника одного из горотделений полиции ГУ Нацполиции в регионе, он обложил "данью" местных бизнесменов.

Фото: ssu.gov.ua

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Киев, ВСУ, чиновник, полковник, взятка, СБУ
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