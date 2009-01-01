В Киеве на взятке поймали полковника ВСУ

Злоумышленник находится под стражей, отметили в СБУ.

Место происшествия ssu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали начальника одного из отделов Управления планирования радиационной, химической, биологической защиты ГУ оперативного обеспечения(является полковником) после

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что чиновник требовал 3 тыс. долларов за согласование разрешения на проведение природно-восстановительных работ на территории воинской части, расположенной в столице.

"Работы должны были проводиться частным предприятием для улучшения экологической ситуации. Сотрудники спецслужбы задержали полковника… после получения всей суммы взятки", — отметил в СБУ.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия. Злоумышленник содержится под стражей и отстранен от должности.

Ранее стало известно, что в Луганской области правоохранители прекратили коррупционную деятельность начальника одного из горотделений полиции ГУ Нацполиции в регионе, он обложил "данью" местных бизнесменов.

Фото: ssu.gov.ua