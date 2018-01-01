В Киеве накрыли банду россиян, фото

Злоумышленники требовали деньги от бизнесменов.

В Киеве обезвредили банду россиян ssu.gov.ua

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность организованной преступной группировки , в состав которой входили четверо россиян, злоумышленники задержаны.

Члены банды требовали от столичного бизнесмена и коммерсанта из Умани Черкасской области по 35 тысяч долларов, говорится на сайте СБУ.

"Правоохранители установили, что организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищение людей, действовавших на территории Киевской и Черкасской областей", — отметили в спецслужбе.

По ее данным, злоумышленники требовали от киевского бизнесмена 35 тысяч долларов за якобы охрану его отеля. "Участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, выбивали такую же сумму из коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества на могиле их духовного лидера — цадика Рабби Нахмана", — отмечается в сообщении.

Силовики задержали россиян во время получения очередного "транша" — 8 тысяч долларов — от одного из предпринимателей. Начато производства по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления.

Ранее в Главном управлении Нацполиции в Киеве сообщили, что в столице правоохранители задержали похитителей бизнесмена из Ивано-Франковска (Прикарпатье), которые за его освобождения требовали выкуп в размере 50 тысяч долларов. Позже суд избрал подозреваемым меру пресечения.

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