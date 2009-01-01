В Киеве налоговики вымогали 70 миллионов за решение вопроса с возвратом НДС

В качестве посредников злоумышленники привлекали бывших работников правоохранительных органов.

Налоговики вымогали 70 миллионов Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Государственной фискальной службы, вымогавших 70 млн грн возмещения НДС.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что правоохранители выяснили, что работники структурных подразделений Офиса крупных налогоплательщиков ГФС систематически требовали деньги с бизнесменов за непрепятствование в возмещении из государственного бюджета НДС.

"В качестве посредников злоумышленники привлекали бывших работников правоохранительных органов. Сотрудники спецслужбы разоблачили работников Офиса на вымогательстве 70 млн гривен с коммерческой структуры за возвращение из бюджета 300 млн гривен НДС. Правоохранители, в рамках открытого уголовного производства, задержали в Киеве группу посредников и сообщников при получении первой половины взятки", — отметили в СБУ.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, на Житомирщине на взятке поймали главу РГА.

Фото: СБУ.