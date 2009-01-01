В Киеве налоговики вымогали 70 миллионов за решение вопроса с возвратом НДС

В качестве посредников злоумышленники привлекали бывших работников правоохранительных органов.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Сообщается, что правоохранители выяснили, что работники структурных подразделений Офиса крупных налогоплательщиков ГФС систематически требовали деньги с бизнесменов за непрепятствование в возмещении из государственного бюджета НДС.
"В качестве посредников злоумышленники привлекали бывших работников правоохранительных органов. Сотрудники спецслужбы разоблачили работников Офиса на вымогательстве 70 млн гривен с коммерческой структуры за возвращение из бюджета 300 млн гривен НДС. Правоохранители, в рамках открытого уголовного производства, задержали в Киеве группу посредников и сообщников при получении первой половины взятки", — отметили в СБУ.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, на Житомирщине на взятке поймали главу РГА.
Фото: СБУ.