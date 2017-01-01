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В Киеве нашли мертвой девушку с татуировкой кошки на груди

Сегодня, 14:33

Подробности смерти пока неизвестны. 

Киев, убийство, Дана Савенко
Дана Савенко. facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве  была найдена мертвой Дана Савенко, которая пропала в декабре 2017 года. 

"Дана Волкова (Савенко Дана Геннадиевна) найдена мёртвой. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Другие подробности пока неизвестны. 

Отметим, что последний раз Дану Савенко видели 22 декабря в районе станции метро "Выдубичи", возле выхода из "Фуршета", она оставила телефон на зарядке в киоске, но за ним так и не вернулась.

Особыми приметами у девушки были татуировки в виде пера на руке, морда кошки на груди, небольшие круглые шрамы на запястье. Была одета в цветную куртку.

Напомним, киевская полиция задержала двух человек, которых подозревают в убийстве мужчины на Подоле.

 
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Киев, убийство, Савенко
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