В Киеве нашли мертвой девушку с татуировкой кошки на груди

Подробности смерти пока неизвестны.

Дана Савенко. facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве была найдена мертвой Дана Савенко, которая пропала в декабре 2017 года.

"Дана Волкова (Савенко Дана Геннадиевна) найдена мёртвой. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Другие подробности пока неизвестны.

Отметим, что последний раз Дану Савенко видели 22 декабря в районе станции метро "Выдубичи", возле выхода из "Фуршета", она оставила телефон на зарядке в киоске, но за ним так и не вернулась.

Особыми приметами у девушки были татуировки в виде пера на руке, морда кошки на груди, небольшие круглые шрамы на запястье. Была одета в цветную куртку.

Напомним, киевская полиция задержала двух человек, которых подозревают в убийстве мужчины на Подоле.