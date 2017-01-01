В Киеве нашли мертвой девушку с татуировкой кошки на груди

Подробности смерти пока неизвестны.
"Дана Волкова (Савенко Дана Геннадиевна) найдена мёртвой. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.
Другие подробности пока неизвестны.
Отметим, что последний раз Дану Савенко видели 22 декабря в районе станции метро "Выдубичи", возле выхода из "Фуршета", она оставила телефон на зарядке в киоске, но за ним так и не вернулась.
Особыми приметами у девушки были татуировки в виде пера на руке, морда кошки на груди, небольшие круглые шрамы на запястье. Была одета в цветную куртку.
Напомним, киевская полиция задержала двух человек, которых подозревают в убийстве мужчины на Подоле.