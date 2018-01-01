В Киеве "неадекват" на иномарке зацепил два авто и попал в "ловушку", фото

< > < >







1 / 5 В Киеве мужчина на иномарке повредил два авто, пытался скрыться и попал в "ловушку" (kiev.informator.ua)

Авария случилась прошлой ночью у Индустриального путепровода.

В ночь на пятницу, 29 июня, в Соломенском районе Киева неадекватный водитель на автомобиле Ford, выезжая со двора, не справился с управлением, зацепил две припаркованные машины, а потом пытался скрыться — ехал по тротуару, не заметил ступеньки, и иномарка на них повисла.

Инцидент произошел возле Индустриального путепровода во дворах жилого дома, пишет "Информатор".

"… задел два припаркованных авто — Daewoo и Nissan. Увидев случившееся, на улицу вышли очевидцы — жители ближайшего дома. Они пытались задержать нарушителя, но тот хотел скрыться с места происшествия", — отметило издание.

По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, они вызвали полицию, а сам мужчина позвонил в скорую. "Медики и патрульные прибыли на место происшествия. Виновник ДТП не захотел проходить тест на алкогольное опьянение и попросил его госпитализировать", — отмечается в материале.

Потом мужчина заявил, что он плохо себя чувствует. "… со слов свидетелей ДТП, водитель рассказывал, что за рулем был не он, а его друг, который скрылся с места. Однако свидетели говорят, что мужчина в машине находился один", — добавило издание.

Также местные жители рассказали, что мужчина живет в доме, во дворе которого случилась авария, и является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель-афроамериканец за рулем авто Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и несколько минут пытался скрыться от патрульных полицейских. Правоохранители после погони остановили злоумышленника.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram