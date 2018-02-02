В Киеве неизвестные в балаклавах дубинками громили маршрутки, фото с места происшествия

Инцидент мог стать последствием конфликта между перевозчиками.
В обеих машинах практически полностью разбиты стекла, пишет "Информатор".
По его данным, инцидент произошел на проспект Науки, 4. Двое водителей отдыхали каждый в своем авто, когда к микроавтобусам неожиданно подбежали злоумышленники и стали громить их.
На место происшествия вызвали патрульных. Водители отказывались что-либо объяснять, но, по предварительной версии, случившееся могло стать последствием конфликта между перевозчиками.
Напомним, в декабре 2017 года в Соломенском районе Киева неизвестные парни с молотками разгромили кафе-"наливайку", на которое якобы неоднократно жаловались местные жители. Узнать больше об инциденте можно здесь.