В Киеве неизвестные в балаклавах дубинками громили маршрутки, фото с места происшествия

Инцидент мог стать последствием конфликта между перевозчиками.

В Киеве злоумышленники повредили маршрутки kiev.informator.ua

В пятницу, 2 февраля, в Голосеевском районе Киева четверо неизвестных в балаклавах дубинками громили два припаркованных маршрутных такси, никто не пострадал.

В обеих машинах практически полностью разбиты стекла, пишет "Информатор".

По его данным, инцидент произошел на проспект Науки, 4. Двое водителей отдыхали каждый в своем авто, когда к микроавтобусам неожиданно подбежали злоумышленники и стали громить их.

На место происшествия вызвали патрульных. Водители отказывались что-либо объяснять, но, по предварительной версии, случившееся могло стать последствием конфликта между перевозчиками.

Напомним, в декабре 2017 года в Соломенском районе Киева неизвестные парни с молотками разгромили кафе-"наливайку", на которое якобы неоднократно жаловались местные жители. Узнать больше об инциденте можно здесь.