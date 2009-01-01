В Киеве неизвестные захватили кабинет главы Держгеонадр

Сотрудники госслужбы паниковали, их не пускали на рабочие места.
Об этом говорится на странице госслужбы в Facebook.
По ее данным, есть информация, что злоумышленники пытались получить доступ к документам, печатям и сейфу.
"Сотрудники службы в панике, пока их не допускают к рабочим местам", — отмечается в сообщении.
Ведомство было окружено общественными активистами и правоохранителями, к зданию приехали и народные депутаты. До инцидента безрезультатно прошел конкурс на должность главы госслужбы.
Напомним, в мае Кабинет министров назначил Олега Кирилюка временно исполняющим обязанности председателя Держгеонадр, до чиновника должность и.о. главы ведомства занимал Николай Бояркин.