В Киеве обокрали жилье французского дипломата: детали

Преступление произозло в жилом доме в центре Киева - на улице Михайловская.

Прокуратура Киева задержала 22-летнего украинца по подозрению в ограблении квартиры сотрудника французского посольства в Украине.

Соответствующее сообщение сегодня, во вторник, 13 марта, было опубликовано представителями пресс-службы надзорного ведомства.

Согласно обнародованным данным, злоумышленник действовал в сговоре с неустановленными лицами. Он изготовил дубликат ключей от квартиры в доме по улице Михайловская, где постоянно проживал дипломат с женой.

Вор проник в квартиру и похитил имущество, оцениваемое 0,740 млн гривен.

Ему было объявлено о подозрении по части 3 статьи 185 (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Сейчас в суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве ограбили и избили начальника подразделению полиции.