В Киеве парень устроил стрельбу, есть пострадавший: фото с места происшествия

Злоумышленник уже задержан, отметили в полиции.

В Киеве задержали парня, устроившего стрельбу kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева между двумя парнями-местными жителями произошел конфликт, один из его участников достал пистолет и ранил своего оппонента в плечо и бедро.

Раненого забрала скорая помощь, его жизни ничего не угрожает, а стрелка задержали правоохранители, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По данным ведомства, инцидент произошел на ул. Саксаганского, пострадавший получил касательные ранения.

"Во время конфликта с 24-летним парнем злоумышленник достал пистолет и ранил оппонента в плечо и бедро... Злоумышленника задержали патрульные полицейские на месте происшествия, это — 26-летний киевлянин", — отметили в ведомстве.

Начато производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве задержали парня, устроившего стрельбу kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 10 февраля в Днепровском районе Киева на остановке общественного транспорта между мужчинами возник конфликт, один из его участников ударил своего оппонента ножом в сердце. Был убит человек, который сделал замечание желающему сесть в маршрутное такси без очереди.

Позже задержали подозреваемого в совершении преступления — военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Владимира Балабуха, суд уже избрал ему меру пресечения.