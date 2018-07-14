В Киеве под мостом в Днепре нашли мертвым мужчину, фото 18+

В реке мертвого человека сегодня утром заметил рыбак.

В субботу, 14 июля, в Киеве в реке Днепр под Южным мостом местный житель, который вышел к берегу, чтобы порыбачить, увидел тело мужчины, спасатели достали умершего из воды.

Рыбак заметил труп около 06:15, издалека ему показалось, что это камень, но, зайдя в воду, он понял, что перед ним мертвый человек, пишет "Информатор".

"Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело из Днепра. На вид умершему около 30 лет. Однако при себе документов у него не оказалось. Обстоятельства случившегося выясняет следственно-оперативная группа", — отметило издание.

Напомним, в Одессе недалеко от пляжа возле скалодрома в районе "Трассы здоровья" под водой обнаружили тело мужчины, на котором находилась сумка с камнями. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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