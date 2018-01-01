В Киеве под видом таблеток для похудения торговали психотропами

Задержанным торговцам грозит до восьми лет тюрьмы.

Вещества под видом препаратя для похудания facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители в столице Украины разоблачили группу людей, распространявших наркотические вещества под видом препаратов для похудения.

Соответствующее сообщение в пятницу, 16 февраля, опубликовала пресс-служба прокуратуры Киева.

"По результатам длительного проведения следственных и негласных (следователей) розыскных действий установлено, что организованная группа в составе 6 человек организовали и наладили сбыт психотропного вещества сибутрамин, под видом препарата для похудения "Lida DaiDaiHua"", - говорится в тексте.

Таблетки продавались исключительно через интернет. Получить на руки покупку можно было исключительно через почтовые отделения, некоторые аптеки и курьерскую доставку.

Во время обысков было обнаружено специальное помещение, в котором хранились препараты вместе с оборудованием, необходимым для их изготовления кустарным способом.

Действия злоумышленников правоохранители квалифицировали по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленникам угрожает от четырех до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве задержали чиновников за торговлю наркотиками и махинации с паспортами.