В Киеве продавец шаурмы громадным мясницким ножом порезал парня: фото 18+

Кровавый инцидент произошел возле одной из станций метро.

В пятницу, 20 июля, в столице Украины громадным мясницким ножом нанесли серьезные ранения молодого горожанина.

Происшествие произошло на рынке близ станции "Дружбы народов" Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена, сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев. По их словам, конфликт произошел между тремя парнями и продавцом шаурмы. После непродолжительной словесной перепалки тот вышел из своего киоска и "пырнул" одного из молодых людей громадным ножом, размерами больше напоминающим мачете. Удар гигантского лезвия пришелся парню в руку, которой тот пытался защититься.

Очевидцы вызвали полицейский патруль и карету скорой помощи. Медики доставили пострадавшего в больницу. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа и судмедэкперты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на вокзале мужчине проткнули голову ножом, клиента супермаркета "пырнули" за замечание, а также с помощью ножа и молотка убили женщину в лифте.

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