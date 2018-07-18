В Киеве произошло смертельное лобовое ДТП, видео 18+

Авария произошла сегодня в Голосеевском районе столицы.
Авария произошла около 5:45 по адресу улица Саперно-Слободская, 26, пишет "Информатор".
"По предварительной информации, Daewoo двигался в сторону Южного моста по дороге с односторонним движением. По неизвестной причине, Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и выехал ему навстречу", — отметило издание.
В результате столкновения погибли водитель и девушка-пассажир Daewoo, их тела спасателям пришлось вырезать из машины спецсредствами. Пострадали водитель и пассажир Mercedes.
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Ранее стало известно, что в городе Перечин Закарпатской области нетрезвый глава местной районной госадминистрации Виктор Олефир на внедорожнике сбил двух женщин, пострадавшие скончались.
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