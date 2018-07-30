В Киеве пьяный водитель разбил 7 авто – и спокойно уснул

Пытавшегося скрыться с места преступления водителя до приезда правоохранителей задержали местные жители.

Вечером 29 июля в Киеве возле торгово-развлекательного центра Dream Town на Оболонском проспекте пьяный водитель Honda Accord разбил 7 машин. После чего, с "чувством исполненного долго", преспокойно уснул в патрульной машине.

Сначала водитель-виновник врезался в автомобиль Skoda Octavia, припаркованный на обочине. От удара его Honda отбросило на соседнюю полосу, где она врезалась в Volkswagen Passat, после чего уже оба автомобиля влетели на парковку ТРЦ. "Вишенкой на торте" стало столкновение Honda и Volkswagen Passat еще с четырьмя припаркованными машинами, пишет Информатор.

Пытавшегося скрыться с места преступления водителя до приезда правоохранителей задержали местные жители. Удостоверения водителя у мужчины не оказалось. Зато, как показал тест, что в крови задержанного оказалось 2,92 промилле алкоголя.

Он умудрился уснуть в патрульной машине. А когда его разбудили, заявил, что причиной ДТП стали перебегающие дорогу дети. Однако очевидцы утверждают, что детей на месте происшествия не было.

Напомним, ранее в городе Перечин Закарпатской области нетрезвый глава местной РГА сбил насмерть двух женщин.

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