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В Киеве вандалы повредили мемориальную доску известному дирижеру: фото

Сегодня, 12:41
Мем доска < >
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1 / 3 Вот так доска стала выглядеть (facebook.com/anatoly.lemysh)

Инцидент произошел в центре столицы Украины - на улице имени Ивана Франко.

В центре столицы Украины на улице имени Ивана Франко вандалы повредили мемориальную доску в честь известного дирижера Натана Рахлина.

Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал журналист Анатолий Лемыш. По его информации, неизвестные сорвали с доски бронзовую руку с дирижерской палочкой.

"Эту доску установила дочь дирижера Леонора Натановна Рахлина, а сделал ее внук, скульптор Игорь Лысенко", – написал Лемыш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева вандалы разрисовали баннеры выставки.

 

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Теги:  
Киев, вандалы, дирижер, мемориальная доска, Натан Рахлин, Facebook
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